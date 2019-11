Como são as estreias de José Mourinho

José Mourinho estreia-se neste sábado como treinador do Tottenham. O batismo no comando dos spurs está marcado para as 12.30 (SportTV2), com uma deslocação ao campo do West Ham, clube também sediado em Londres que é treinado pelo chileno Manuel Pellegrini. O Tottenham é neste momento 14.º classificado da Premier League com 14 pontos; os hammers ocupam a 16.ª posição com menos um.

Esta será a nona estreia de Mourinho no banco de uma equipa (contando com as duas passagens pelo Chelsea). E o balanço é positivo no primeiro jogo em que orientou os clubes por onde passou - quatro vitórias, três empates e uma derrota.

A única derrota aconteceu logo na sua primeira experiência como treinador principal, no Benfica que à data era presidido por João Vale e Azevedo, em 2000-01 No Estádio do Bessa, os encarnados perderam por 1-0, em jogo relativo à 5.ª jornada do campeonato, na sequência de um golo de Duda logo aos dois minutos.

Mourinho deixou o Benfica zangado e assinou pela União de Leiria, clube onde arrancou a época 2001-02 com um empate sem golos em Braga. Na mesma época, transferiu-se para o FC Porto, para render Octávio Machado. E estreou-se de azul e branco com um triunfo em casa na receção ao Marítimo, por 2-1 (golo de Briguel na própria baliza e de Postiga).

O sucesso no FC Porto, onde ganhou a Champions, levou Mourinho para Londres, com destino ao Chelsea de Roman Abramovich, na temporada 2004-05. E a estreia não podia ter corrido melhor, com uma vitória por 1-0 diante do rival Manchester United, na altura orientado por Alex Ferguson. Os blues venceram pela margem mínima, com um golo de Frank Lampard.

Após a primeira passagem pelo Chelsea, José Mourinho rumou ao Real Madrid. Mas na estreia pelos merengues, em 2010-11, não foi além de um empate sem golos na deslocação a Maiorca.

Em 2013-14, Mourinho regressou ao Chelsea. E logo na primeira jornada frente ao Hull City, em Stamford Bridge, somou mais um triunfo, por 2-0, com os golos a serem apontados por Oscar e Frank Lampard.

Despedido pela segunda vez do Chelsea, José Mourinho continuou na liga inglesa e assinou pelo Manchester United na temporada 2016-17. E começou a temporada da melhor forma, com uma vitória sobre o Leicester (2-1) que lhe valeu também um troféu, no caso a Supertaça de Inglaterra - os golos foram marcados por Lingard e Ibrahimovic.

As estreias de José Mourinho

Benfica 2000-01

Boavista-Benfica, 1-0 (D)

U. Leiria 2001-02

Sp. Braga-U. Leiria, 0-0 (E)

FC Porto 2001-02

FC Porto-Marítimo, 2-1 (V)

Chelsea 2004-05

Chelsea-Man. United, 1-0 (V)

Inter Milão 2008-09

Inter Milão-Roma, 2-2, 6-5 após g.p. (E)

Real Madrid 2010-11

Maiorca-Real Madrid, 0-0 (E)

Chelsea 2013-14

Chelsea-Hull City, 1-0 (V)

Manchester United 2016-17

Leicester-Manchester United, 1-2 (V)