José Fernando Rio anuncia candidatura à presidência do FC Porto

José Fernando Rio, comentador do Porto Canal, anunciou este domingo a sua candidatura à presidência do FC Porto, nas eleições que vão decorrer a 18 de abril. O anúncio foi feito durante o programa "Trio de Ataque", da RTP3. "Esta é uma candidatura pelo FC Porto, não é contra ninguém", anunciou.

Segundo o sócio portista, "o FC Porto precisa de uma mudança na liderança, que permita mudar esta página, que permita virar esta página, modernizar o clube e levá-lo saudável para o futuro". Para isso tem já pronta "uma equipa fantástica de sócios" e "um programa ambicioso".

"É uma questão de portismo. O FC Porto precisa de ser discutido, de ideias e pessoas novas. Nem tudo o que está para trás foi mal feito, mas as coisas pioraram e agudizaram-se nos últimos tempos. Candidato-me pelo FC Porto e não contra ninguém. Um FC Porto de contas saudáveis, com ambição e competitividade desportiva e que no futuro possa ser cada vez melhor, voltar à hegemonia do futebol português, às finais internacionais e ter uma vida saudável e de contas certas", explicou ainda José Fernando Rio, que anuncia a candidatura menos de 24 horas depois de serem conhecidas as contas dos dragões, que apresentaram um prejuízo de cerca de 51,9 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A candidatura será formalizada esta semana e serão apresentados os nomes que irão compor a lista. As candidaturas têm de ser formalizadas até 18 de março. Pinto da Costa, atual presidente do clube e da SAD portista, ainda não formalizou a candidatura, mas é esperado que avance para mais uma mandato, uma vez que existe um movimento de apoio em ação a recolher assinaturas para o efeito.

Pinto da Costa (82 anos) é presidente há 38 anos e poderápoderá recandidatar-se ao 15.º mandato. Foi eleito pela primeira vez em 1982 e desde então o clube não conheceu outra liderança. Algo que José Fernando Rio quer agora mudar.