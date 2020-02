O exemplo de fair play de um miúdo do Sporting num dérbi com o Benfica (com vídeo)

Dinis diz ao árbitro que a bola tocou na cara e não na mão do jogador do Benfica

O gesto de desportivismo do jovem Dinis está a encantar as redes sociais. Num jogo de benjamins de futsal entre o Sporting e o Benfica, o jogador do Sporting teve um bonito gesto de fair-play, que lhe valeu a amostragem de um cartão branco, que premeia o fair-play do jovem leão.

Com o encontro empatado (0-0), o árbitro assinalou um penálti contra o Benfica. O miúdo do Benfica colocou-se à frente da bola na altura de um remate e a bola bateu-lhe na cara. O lance dá margem para dúvidas e o árbitro marcou grande penalidade, considerando que o corte foi com o braço. Os jogadores leoninos aproximaram-se do árbitro e um deles disse-lhe que o corte foi com a cara, perante essa garantia o juiz anulou a grande penalidade e mostrou ao jovem atleta leonino o cartão branco.

O miúdo o Benfica envolvido no lance e que já estava em lágrimas com a decisão do árbitro foi depois agradecer o gesto do colega leonino. No final, o Sporting ganhou por 1-0.

O cartão branco, um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros...