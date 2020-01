Venda de Bruno Fernandes. CMVM suspende venda de ações do Sporting

O negócio da venda de Bruno Fernandes ao Manchester é dado como certo, mas a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o regulador dos mercados, não sabe. Isso mesmo avança, em comunicado, esta manhã.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante".

Se o comunicado é omisso quanto à informação relevante, o facto de ser notícia a transferência do jogador do Sporting e que esta constitui a maior venda de sempre do clube é motivo para que a negociação em bolsa fique em pausa.

No site do Sporting não há informação sobre a venda do médio, de 25 anos, ao Manchester United.

Segundo apurou o DN, os red devils pagam já 55 milhões de euros pelo passe do jogador leonino, num negócio que pode chegar aos 80 milhões, mediante objetivos. O contrato contempla vários itens: dez milhões de euros por objetivos "facilmente" atingíveis" e mais 15 milhões por "objetivos mais difíceis de atingir", apurou o nosso jornal junto de fonte conhecedora do processo.

Bruno Fernandes, sabe o DN, viaja para Inglaterra nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Manchester United que deverá ser válido para as próximas quatro épocas e meia, representando um clube que já teve cinco jogadores portugueses (Cristiano Ronaldo, Nani, Bebé, Joel Pereira, Diogo Dalot) e no qual José Mourinho foi treinador. À espera do português está um contrato até 2025 a troco de 4,5 milhões de euros limpos por ano.