Chelsea contrata defesa Ben Chilwell ao Leicester por 56 milhões de euros

O defesa Ben Chilwell é o mais recente reforço do Chelsea, tendo assinado contrato até 2025 com os 'blues', que vão pagar cerca de 56 milhões de euros (ME) ao Leicester pela transferência do futebolista internacional inglês.

Em comunicado, os dois clubes da Liga inglesa confirmaram a transferência do jogador para Londres, mas não revelaram os valores envolvidos no negócio. Contudo, a imprensa inglesa avança que os 'blues' vão pagar 50 milhões de libras (55,8 ME) aos 'foxes'.

O lateral esquerdo, de 23 anos, fez toda a formação no Leicester, clube no qual alinham os internacionais portugueses Ricardo Pereira e Adrien Silva, tendo chegado à equipa principal em 2015.

Após um empréstimo de poucos meses ao Huddersfield, regressou aos 'foxes', onde se assumiu como titular indiscutível nas últimas três temporadas, despertando a cobiça de clubes como Manchester United e Manchester City.

Chilwell é o terceiro reforço do Chelsea para a temporada 2020/21, depois do extremo marroquino Hakim Ziyech (ex-Ajax) e do avançado alemão Timo Werner (ex-Leipzig), que custaram 40 ME e 50 ME, respetivamente.