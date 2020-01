Cerca de 500 motards homenagearam Paulo Gonçalves

Cerca de 500 motociclistas juntaram-se este domingo em Lisboa para uma homenagem a Paulo Gonçalves, o piloto português que morreu no Dakar2020. Os motards concentraram-se no Museu dos Coches, em Lisboa, e seguiram até ao Cabo da Roca, no concelho de Sintra, onde realizaram um minuto de silêncio em homenagem ao piloto de Esposende.

Os organizadores do evento esperavam apenas alguns amantes das motos, mas assim que o evento foi partilhado no Facebook, a iniciativa ganhou outra dimensão.

Paulo Gonçalves morreu no domingo (dia 12), aos 40 anos, na sequência de uma queda sofrida ao quilómetro 273 da sétima de 12 etapas do Rali Dakar, na Arábia Saudita. O piloto português sofreu lesões na zona da cabeça e cervical, segundo fonte da equipa pela qual corria, a Hero.

O corpo do português ainda permanece na Arábia Saudita. As seguradores exigiram despistes toxicológicos antes de o corpo ser libertado.