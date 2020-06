Carlos Xistra arbitra Portimonense-Benfica

O árbitro Carlos Xistra, de Castelo Branco, foi o escolhido para dirigir o Portimonense-Benfica, marcado para esta quarta-feira às 19.15, a contar para a 26.ª jornada da I Liga. Nesta partida, Bruno Esteves será o VAR.

O Conselho de Arbitragem decidiu ainda nomear o lisboeta Tiago Martins para o FC Porto-Marítimo que se realiza no mesmo dia, mas às 21.30 horas, e que terá como videoárbitro Manuel Oliveira.

A jornada inicia-se esta terça-feira (21.00) com o Gil Vicente a receber o Famalicão, com arbitragem de Hélder Malheiro (Lisboa), enquanto o V. Setúbal-Santa Clara se realiza na quarta-feira às 17.00 horas com Cláudio Pereira, de Aveiro, como árbitro.