Campeão mundial foi ao palácio e dançou para o Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta quinta-feira o judoca Jorge Fonseca em Belém e apresentou-o como um "duplo vencedor", ao lembrar a batalha que o atleta travou contra o cancro antes de ser campeão mundial. "Hoje, temos um exemplo excecional de um duplo vencedor, porque ganha no desporto e ganha na vida. Às vezes isso não acontece, ganha-se na vida, mas não se ganha no desporto", começou por dizer o Presidente da República, ao apresentar o judoca aos jovens presentes no Palácio de Belém.

Jorge Fonseca, que se tornou em agosto o primeiro português campeão mundial de judo, na categoria de -100 kg, foi o segundo convidado do programa 'Desportistas no Palácio', a seguir a Rosa Mota, num evento em que os atletas contam as suas experiências na vida e no desporto a jovens de várias escolas. O judoca aproveitou para recriar a famosa dança após o título mundial com alunos de escolas do Seixal, Caldas da Rainha e Lisboa.

Nascido em São Tomé e Príncipe a 30 de outubro de 1992, Jorge Fonseca chegou a Portugal com 11 anos. Ainda jogou à bola com os outros miúdos na rua, "mas não tinha jeito nenhum" e começou a praticar judo numa escola na Damaia seduzido pelos combates de Pedro Soares, que hoje é seu treinador no Sporting. Chegou a abandonar os estudos para se dedicar ao judo. "A minha mãe passou muitas dificuldades para eu ser quem sou hoje. Passei muitos momentos difíceis que me fortaleceram", contou o judoca, revelando que a medalha de ouro ganha no campeonato do mundo está pronta para ser colocada num quadro no quarto da mãe.

Depois de superar um tumor na perna esquerda, em 2015, quando tinha 22 anos -"foi muito duro. Fazia quimioterapia e estava no hospital o dia todo. Não podia treinar mas queria muito ir aos Jogos Olímpicos [em 2016, no Brasil]" -, em agosto sagrou-se campeão do mundo ao vencer o russo Niyaz Ilyasov: "Trabalhei muito. Cheguei a um momento em que não aguentava mais. Treinar, comer e dormir, não fazia mais nada. Tive o apoio do meu treinador e das pessoas certas", garante. O treinador, Pedro Soares, é a sua maior referência. "A minha maior inspiração é o meu treinador. É um pai para mim. Ensinou-me muito sobre judo e sobre a vida."

O próximo objetivo é ser campeão olímpico em Tóquio 2020, "no mesmo tapete" onde se sagrou campeão mundial.