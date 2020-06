Campeã francesa de escalada morre aos 16 anos. Caiu de uma falésia

Luce Douady, estrela da escalada em França, morreu no domingo quando caiu de uma falésia nos Alpes franceses, informou a Federação Francesa de Alpinismo (FFME) e o clube da jovem em Chambery na segunda-feira.

A adolescente, de 16 anos, sofreu a queda quando estava com um grupo de amigos a atravessar um percurso complicado, embora estivesse equipado com um corrimão entre duas áreas de escalada. De acordo com o jornal Le Dauphiné, tratou-se de uma queda de 150 metros. As circunstâncias de como tudo aconteceu ainda não são conhecidas e foi aberta uma investigação.

"Luce era uma atleta promissora da equipa francesa de escalada. Com apenas 16 anos, tinha o futuro todo pela frente", afirmou a FFME numa mensagem publicada no seu site, onde destacou o percurso de Luce Douady. "Brilhante na competição."

Era "uma apaixonada por todas as facetas da escalada", sublinhou ainda a federação, que expressou a "imensa tristeza da comunidade da escalada".

No site da FFME é referido o percurso desta jovem atleta, no qual se a conquista do Campeonato Mundial de Bouldering da Juventude, em 2019, que se realizou em Arco, Itália, e o quinto lugar na sua primeira aparição no circuito sénior na Taça do Mundo de Bouldering em Vail, Colorado, no mesmo ano.

O bouldering é uma das modalidades da escalada praticada sem o uso dos equipamentos de segurança convencionais, como cordas.

"Esta terrível notícia atingiu duramente os companheiros de treino, os treinadores e o seu clube, Chambery Escalade. Toda a federação está de luto", acrescentou o FFME.

Uma "jovem cheia de energia, paixão e talento", pode ler-se na mensagem do clube de Chambery na página de Facebook.