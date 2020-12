Burger King patrocina equipa feminina e assim passa a Burger.... Queen

Um gesto que vale por mil palavras. A Burger King decidiu patrocinar a equipa feminina do Stevenage FC, do quarto e último escalão inglês de futebol feminino e mudar o nome para Burger Queen. Para uns é um golpe de puro marketing (embora manifestamente genial), para outros um gesto louvável na luta pela igualdade de género no futebol. As rainhas dos relvados agradecem.

"A marca Burger King quer apoiar a equipa feminina do Stevenage FC, nos mesmos termos e condições que uma equipa masculina. Depois do sucesso e talento da equipa masculina do Stevenage FC no ano passado, queríamos fazer o mesmo com a equipa feminina em 2020. A equipa feminina enfrenta os mesmos desafios e obstáculos que a equipa masculina e é justo que receba o mesmo apoio da nossa marca", explicou Soco Nunez, diretor de marketing da gigante de fast food.

Alex Tunbridge, CEO do Stevenage FC, não escondeu a excitação: "Estamos entusiasmados em continuar a nossa parceria com o Burger King e o apoio que a marca está a dar à equipa feminina é incomparável. O patrocínio do Burger King será usado para ajudar a desenvolver o programa feminino e apoiar a equipa".

Em junho de 2019 o Burger King decidiu patrocinar a equipa masculina do clube inglês e assim entrar no popular jogo virtual FIFA 2020 e exibir a marca. Uma estratégia que se revelou um estrondoso sucesso. Foi então criado um desafio nas redes sociais - #TheStevenageChallenge - que incentivava os jogadores a escolher a equipa da quarta divisão em vez de um Real Madrid ou Manchester United.

Resultado? O Stevenage FC tornou-se o mais escolhido do jogo e foi possível ver Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo com a camisola do modesto emblema inglês. Num efeito dominó inesperado (ou não) o clube bateu recorde de vendas de camisas e o Burger King gerou um buzz sem precedentes.