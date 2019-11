Bruno Lage: "Não se trata de uma renovação, mas sim de um aumento de salário"

Renova, não renova.... Bruno Lage parece estar farto das notícias sobre a sua situação contratual e resolveu explicar que não se trata de uma renovação, mas sim de uma melhoria salarial. "O que faltou neste último mês para assinar contrato? Não faltou nada. Não se trata de uma renovação, mas sim de um aumento de salário. O presidente é que entendeu que devia haver um aumento para a equipa técnica", esclareceu o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, para a Taça de Portugal.

"Ontem o melhor treinador [José Mourinho] do mundo entrou num clube [Tottenham]. Sabe com contrato até quando? 2023. É quando termina o meu. Trata-se de um aumento de salário, da minha parte nunca foi discutido qualquer valor. (...) Só quero saber onde assino, não é por questões monetárias que a renovação não acontece. Só preciso de saber onde assinar", acrescentou.

Sobre o jogo com o Vizela, Bruno Lage lembrou que "o adversário tem feito uma campanha muito boa no seu campeonato e é uma boa equipa, com bom processo, geralmente joga em 4x3x3 e sabemos qual é a sua competência". Apesar disso, o Benfica preparou o jogo em duas partes: " Foi a olhar para o que fizemos de bom e para os aspetos que tínhamos de corrigir. Acho que foi possível, com muita gente nas seleções e com os regressos tardios dos jogadores, mas acho que fizemos uma boa análise".

O clube nortenho ambiciona fazer história, mas "do lado de cá", ou seja, do Benfica, "não pode haver espaço para facilidades". "A mentalidade é a mesma que tivemos com o jogo da Piedade. As equipas são muito competentes e para nós é a responsabilidade máxima de seguir em frente na Taça e do outro lado é a oportunidade de fazer algo histórico", reconheceu.

Questionado sobre se vai rodar jogadores no jogo da Taça de Portugal a pensar no jogo para a Liga dos Campeões,. o técnico respondeu: "A nossa intenção nunca é rodar. É apresentar a melhor solução. Curiosamente as reentradas nas competições têm sido jogos da Taça de Portugal. Aqui temos muita gente que ficou muito tempo sem competir e depois não podem entrar a 'frio' na Liga dos Campeões. Será uma equipa muito competente, da mesma forma que fizemos com o Piedade. Será um jogo com seriedade e para vencer."

A lesão de Seferovic pode ser uma nova oportunidade para Raúl de Tomás voltar ao onze?"As janelas de oportunidade são para todos os jogadores. É olhar para as palavras do Seferovic. Precisou de um ano, o primeiro ano foi terrível. O mais importante é o Raúl de Tomás ter estabilidade e continuar a trabalhar da mesma forma. Quando tiver oportunidade, é contribuir para aquilo que é o trabalho de equipa", respondeu Bruno Lage.

O Benfica, líder da I Liga, defronta no sábado o Vizela, líder da Série A do Campeonato de Portugal, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, a partir das 20.45, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Rúben Dias fora dos convocados

Rúben Dias, que esteve ao serviço da seleção nos últimos jogos de qualificação para o Europeu de 2020, não entra nas escolhas por opção do treinador Bruno Lage, que continua a deixar de fora Fejsa e Zivkovic.

De regresso às escolhas está o médio grego Samaris, que não esteve na última convocatória, na vitória em casa do Santa Clara, na I Liga, e disputou o último jogo na nona jornada, então na goleada na Luz ao Portimonense (4-0).

Em relação aos escolhidos para a ida aos Açores, na 11.ª ronda, entraram também o central Conti e o lateral Nuno Tavares, e saíram os lesionados Svilar e Seferovic, e Taarabt, com uma síndrome viral.

O avançado suíço Seferovic veio lesionado dos compromissos na sua seleção, apresentando uma rotura solear da perna esquerda, enquanto Svilar tem uma tendinopatia.

No boletim clínico das águias continuam Rafa, com uma desinserção do tendão médio adutor, e David Tavares, com uma lesão muscular na coxa esquerda.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin.

- Defesas: Ferro, Nuno Tavares, Conti, Tomás Tavares, Grimaldo, Jardel e André Almeida.

- Médios: Caio Lucas, Cervi, Chiquinho, Pizzi, Gabriel, Samaris, Florentino e Gedson.

- Avançados: Carlos Vinicius, Raul de Tomas e Jota.