Guarda-redes do Marítimo nega golos a Vinícius e Pizzi (0-0)

23' Golo anulado ao Marítimo. Rodrigo Pinho estava adiantado quando Nanu fez o passe.

18' Gigante Amir a negar por duas vezes o golo ao Benfica. Primeiro foi Vinícius sozinho na área e depois foi a remate de Pizzi

4' Chiquinho perde a oportunidade de abrir o marcador, após um cruzamento de Nuno Tavares. O médio estava sozinho no coração na área e rematou contra o guarda-redes Amir.

Bruno Lage, treinador do Benfica, deixa Rafa Silva no banco de suplentes na partida com o Marítimo, Gabriel e Rúben Dias estão castigados e Taarabt está lesionado.

Eis as equipas:

Estádio dos Barreiros, no Funchal

Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa)

Marítimo - Amir Abedzadeh; Nanu, Zainadine, Kerkez, Fábio China; Pedro Pelágio, Renê Santos, Vukovic; Jorge Correa, Rodrigo Pinho, Edgar Costa

Treinador: José Gomes

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Jardel, Ferro, Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Samaris, Franco Cervi; Chiquinho, Carlos Vinícius

Treinador: Bruno Lage

Cartão amarelo a André Almeida (32'), Fábio China (45')