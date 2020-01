Começa a segunda parte na Luz. Desp. Aves a ganhar ao Benfica

Intervalo

20'- Golo do Des. Aves. Marcou o iraniano Mohammadi

7'- Seferovic cabeceia a rasar a barra, após cruzamento de Jota a partir da esquerda

O Benfica recebe esta sexta-feira o Desp. Aves (19.00, Sport TV) em jogo da 16.ª jornada da I Liga. Os encarnados são líderes isolados do campeonato, com 42 pontos, mas quatro do que o FC Porto, segundo classificado. Já os avenses ocupam o último posto da tabela, com apenas seis pontos.

Equipas

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, e Grimaldo; Weigl, Gabriel, Pizzi, Jota, Chiquinho e Seferovic.

Desp. Aves: Beunardeau; Dzwigala, Bruno Morais e Ricardo Mangas; Cláudio Falcão, Reko, Zidane Banjaqui, Estrela e Rúben Oliveira; Kevin Yamga e Mohammadi.