Bruno Lage confirma ausência de Gedson no treino. Jogador vai juntar-se a Mourinho

Gedson está a caminho do Tottenham e já não treinou esta segunda-feira, segundo Bruno Lage. "Vão levantar-se questões sobre o mercado e vão ser muitas. Sabem o o que aconteceu no último mercado, falei sobre tudo e fica essa promessa. Hoje falo apenas dos jogadores que treinam connosco. O Gedson não treinou connosco", garantiu o treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, dos quartos de final da Taça de Portugal.

O médio português vai reforçar a equipa de José Mourinho por 18 meses e esperado ainda esta segunda-feira em Londres para fazer exames médicos e assinar.

Lage confirmou ainda que Rafa vai voltar. "Está convocado", revelou o treinador do Benfica. O extremo está ausente dos relvados desde 23 de outubro, altura em que se lesionou, no jogo com o Lyon para a Liga dos Campeões. O técnico encarnado ganha assim mais uma opção a poucos dias do dérbi com o Sporting, em Alvalade, na sexta-feira. Quanto ao facto de ter menos tempo de descanso do que o rival, que já não está na Taça, o treinador admitiu que "dá que pensar" e "é um fator a ter em conta na preparação do jogo", entre criticas ao calendário.

"As análises têm de ser feitas, não é reparo ou não. Não é pôr as competições umas à frente e outras atrás, mas, realmente, temos campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga. Claro que todos nós, não falo apenas por mim, todos queremos um intervalo ideal entre competições e colocar a Taça de Portugal a menos de 72 horas e com possibilidade de prolongamento, dá que pensar e refletir. Não apenas nesta situação do Benfica. Até mesmo o trazer o jogo de sábado para sexta, porque um dérbi, normalmente, seria disputado a um dia de fim-de-semana. E outro apontamento poderá ser equacionarmos a hora tardia do jogo [com o Rio Ave, 21.15, quarta-feira]", explicou Lage.

Mas primeiro há que pensar no Rio Ave, "uma equipa muito competente", que já criou "dificuldade para o campeonato". Além disso "tem um grande treinador e dois excelentes adjuntos". Por isso o Benfica tem de estar no seu "melhor, porque o Rio Ave vai criar problemas".

O treinador do Benfica, que conhece bem o treinador adversário (já foi adjunto dele): "O míster Carvalhal é expert nessa matéria, na forma de recuperar, treinar e jogar de 3 em 3 dias. Aprendi muito com ele nesse aspeto em Inglaterra. Há que levar em consideração, mas temos de jogar e queremos seguir em frente na Taça de Portugal."