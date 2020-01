Bruno Guimarães vai assinar pelo Lyon

O médio brasileiro Bruno Guimarães vai ser jogador do Lyon, anunciou esta sexta-feira o jornal online Globoesporte, revelando que o clube francês chegou a acordo com o Athletico Paranaense, num negócio que rondará os 25 milhões de euros.

Este jogador, que foi uma das estrelas do último Brasileirão, chegou a estar nos planos do Benfica para reforçar a equipa de Bruno Lage ainda durante este mês de janeiro, mas os dirigentes do Athletico recusaram a proposta de 20 milhões de euros por 100% do passe do atleta, razão pela qual os encarnados desistiram da contratação.

Agora, Bruno Guimarães, de 22 anos, prepara-se para assinar contrato com o Lyon válido por cinco temporadas, faltando apenas fazer os exames médicos para ser anunciado oficialmente. O negócio contempla ainda que o Athletico Paranaense fique com uma percentagem dos direitos desportivos do jogador, que se encontra ao serviço da seleção olímpica brasileira que disputa o torneio sul-americano de apuramento para os Jogos de Tóquio 2020.