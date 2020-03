Bruno Fernandes eleito o melhor jogador do mês de fevereiro

Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, foi eleito esta segunda-feira, o melhor jogador do mês de fevereiro da Premier League, pela Associação de Jogadores Profissionais de Inglaterra (PFA).

O internacional português foi de longe o mais votado pelos adeptos e pelos capitães dos respetivos clubes (58% dos votos) e ganhou a corrida a jogadores como Marcos Alonso (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton) e Nick Pope (Everton).

O médio mudou-se para Manchester no final de janeiro, depois de um longo período de negociações com os leões, que receberam 55 milhões de euros pela venda. O ex-jogador do Sporting estreou-se no Manchester United frente ao Wolverhampton (0-0), no dia 1 de fevereiro, e desde então que tem sido titular.

Este domingo, Bruno Fernandes jogou o primeiro dérbi de Manchester e saiu vencedor. O United venceu o City, por 2-0 e o português, além de fazer uma assistência para golo, deu nas vistas por mandar calar Guardiola.

Um mês nos red devils foi o suficiente para se destacar como melhor jogador da Premier League.