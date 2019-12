Boxing Day abre com reviravolta do Tottenham de Mourinho

Recorde os melhores jogos e as maiores surpresas do Boxing Day

O Tottenham de José Mourinho bateu esta quinta-feira o Brighton em casa por 2-1, na partida inaugural da 19.ª jornada e do tradicional Boxing Day na liga inglesa.

Os spurs até foram para intervalo a perder, devido a um golo de Adam Webster aos 37 minutos, mas deram a volta na segunda parte, com golos de Harry Kane (53') e Dele Alli (72').

Com este resultado, a equipa orientada pelo treinador português subiu provisoriamente ao quinto lugar da Premier League, com 29 pontos, mais um do que o Sheffield United e dois do que o Wolverhampton, que têm menos um jogo.

Nos outros jogos do dia da jornada inglesa, destaque para a derrota caseira do Chelsea (0-2), diante do Southampton, com golos de Michael Obafemi (31') e Nathan Redmond (73'). E ainda para a estreia a vencer do treinador Carlo Ancelotti ao leme do Everton - 1-0 ao Burnley, com um golo de Dominic Calvert-Lewin, aos 80'.

Já o Arsenal continua sem vencer. No dia em que Mikel Arteta se estreou no banco dos gunners, o clube londrino não foi além de um empate a um golo no campo do Bournemouth (o golo do Arsenal foi da autoria de Aubameyang, aos 63').

Outros resultados: Aston Villa-Norwich, 1-0, Sheffield United-Watford, 1-1 e Crystal Palace-West Ham, 2-1. Hoje ainda jogam Manchester United-Newcastle (17.30) e Leicester-Liverpool (20.00). O Wolverhampton-Manchester City realiza-se só nesta sexta-feira (19.45).