Bernardo Silva intromete-se nas eleições do Benfica

Sempre atento ao Benfica, Bernardo Silva não perdeu a oportunidade de abordar o ato eleitoral do clube. O jogador do Manchester City questionou a ausência de debate entre candidatos na televisão oficial do clube. "Com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV? Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projetos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube...", escreveu o jogador do Twitter.

João Noronha Lopes, que anunciou a candidatura à presidência do Benfica há poucos dias e reúne o apoio de vários adeptos conhecidos (como Ricardo Araújo Pereira), não demorou a reagir. "Felizmente não, Bernardo. Há cada vez mais benfiquistas que pensam assim", escreveu o candidato, que esta semana apresentou a candidatura.

As eleições do Benfica para o quadriénio 2020-24 estão marcadas para dia 27 de outubro e já há três candidatos anunciados, além do atual presidente Luís Filipe Vieira, no cargo desde 2003. São eles: Bruno Carvalho, Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes.

As listas de candidatura aos órgãos sociais terão que ser apresentadas até às 17.00 de 17 de outubro, na secretaria-geral do clube.