O dérbi lisboeta deste sábado vai entrar para a história dos eternos duelos entre os rivais da 2.ª Circular. É o primeiro Benfica-Sporting oficial do futebol feminino e promete bater recordes. O jogo da 4.ª jornada da Liga BPI tem honras de ser jogado no relvado principal do Estádio da Luz e, como a entrada é livre, deve ser presenciado por mais de 15 mil espectadores, adivinhando-se assim um novo recorde de assistência em Portugal num jogo entre mulheres.

O atual recorde também é da responsabilidade das duas equipas. Foi num particular, para ajudar Moçambique, que Sporting e Benfica se juntaram no Restelo, a 30 de março, naquele que foi o jogo que teve mais pessoas (15 204) a assistir a uma partida de futebol feminino, embora o recorde em jogos oficiais seja o da final da Taça de Portugal do ano passado: o Benfica-Valadares foi visto por 12 632 pessoas no estádio.