Vlachodimos em grande. Guarda-redes do Benfica evita empate

68'- Oportunidade para o Vit.Guimarães. O guarda-redes encarnado não conseguiu agarrar um cruzamento de Davidson e colocou a bola em Lucas Evangelista, que rematou forte para uma excelente defesa de Vlachodimos.

Intervalo

45'+1' - Davidson fica a pedir grande penalidade na área encarnada, após um lance com Rúben Dias. VAR mandou jogar.

Guarda-redes do Benfica está a ter muito trabalho e já evitou o golo a Marcus Edwards e João Carlos Teixeira.

31'- Lucas Evangelista vê Vlachodimos impedir o golo do empate.

Golo do Benfica deu origem a problemas nas bancadas. Chegaram a chover cadeiras e objetos pirotécnicos para o relvado. Jogo esteve interrompido por alguns minutos.

23'- Golo do Benfica. Um jogada de entendimento entre Chiquinho, Pizzi e Cervi acabou com a bola no fundo da baliza vitoriana. Marcou o argentino.

1'- Começou o jogo

O Vitória de Guimarães recebe este sábado o Benfica, a partir das 20.30, em jogo da 15.ª jornada do campeonato. Os encarnados procuram aumentar provisoriamente para 7 a vantagem sobre os dragões (jogam em Alvalade, no domingo), necessitando para isso vencer no Minho.

Onze do Vit.Guimarães: Douglas; Victor Garcia, Tapsoba, Pedro Henrique e Florent; Lucas Evangelista, Pêpê e João Carlos Teixeira; Marcus Edwards, Léo Bonatini e Davidson

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Vinícius