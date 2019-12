Benfica negoceia Evanilson

O Benfica está a negociar a contratação de Evanilson do Fluminense, segundo o Globoesporte . O jovem avançado de 20 anos está em final de contrato - termina em fevereiro de 2020 -, mas já terá assinado um pré-acordo com um clube da série C do Brasileirão, o Tombense.

Depois das sondagens do Benfica e de outros emblemas da Série A, o tricolor apresentou uma proposta de renovação ao jogador, que agora terá de escolher entre rasgar o pré-acordo com o Tombense, ficar no Fluminense ou mudar-se para a Luz.

Evanilson foi promovido à equipa principal do Flu depois de dar nas vistas na equipa de Sub-20, onde marcou 28 golos em 33 jogos. Chegou ao Fluminense em 2013 após ser observado quando jogava no Estação-PE. Foi à seleção Sub-17 e apontado como uma das maiores revelações entre os avançados nascidos em 1999 no Brasil, mas uma tragédia familiar (a morte da mãe em 2017) adiou a consagração. Foi emprestado para o Samorin (Eslováquia), mas acabou por voltar para o Fluminense.