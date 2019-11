No jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, o Leipzig venceu o Benfica por 2-1.

Benfica e não só. As contas do apuramento para os oitavos da Champions

O Benfica está obrigado a vencer nesta quarta-feira o RB Leipzig (20.00, TVI) para continuar a sonhar com os oitavos-de-final da Liga dos Campeões - e mesmo assim as contas são muito complicadas. Só que, historicamente, vencer na Alemanha em provas europeias é algo raríssimo na história do clube da Luz (na Champions nunca aconteceu). Nos 26 jogos disputados em solo alemão, o Benfica só venceu duas vezes (na Liga Europa). E em ambas o treinador era... Jorge Jesus, o técnico que atualmente é rei no Brasil e que orientou as águias entre 2009 e 2015.