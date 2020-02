Belenenses SAD regressa aos triunfos e afasta-se da zona de despromoção

O Belenenses SAD venceu este domingo, em casa do Boavista, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e afastou-se da zona de despromoção.

Danny (10 minutos), que viria a ser expulso (77), e Licá (56) marcaram os golos dos azuis de Lisboa, enquanto Ruben Lima (85), na própria baliza, reduziu para os axadrezados.

O Belenenses SAD, que vinha de duas derrotas seguidas, mantém-se no 15.º posto, com 21 pontos, seis acima da linha de água, enquanto o Boavista interrompeu uma série de três vitórias e segue em nono lugar, com 28.

Já o Marítimo regressou às vitórias ao bater o Paços de Ferreira por 3-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, com Nanu a bisar na partida.

A jogar em casa, o Marítimo adiantou-se no marcador com um golo de Zainadine, aos 21 minutos. Na segunda parte, Nanu marcou dois golos, aos 54 e 87, fixando o resultado final.

Com o triunfo de hoje, o Marítimo regressa às vitórias, depois de cinco jogos sem vencer, e está no 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Paços de Ferreira somou a sua quatro derrota consecutiva e está em 16.º, com 16 pontos.