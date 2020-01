Bayern Munique goleia Hertha e sobe ao segundo lugar

O Bayern Munique foi este domingo a casa do Hertha Berlim golear por 4-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga alemã de futebol, e assumiu o segundo posto da tabela classificativa. A jornada foi marcada pela estreia de Haaland, que marcou três golos em 23 minutos na vitória do Dortmund.

Foi preciso esperar uma hora para ver golos na capital alemã, mas uma jogada coletiva da formação de Munique acabou por quebrar a resistência dos anfitriões, com Thomas Muller a finalizar aos 60, após um último passe do croata Perisic.

Aos 73, o polaco Lewandowski fez o 20.º golo na Bundesliga esta temporada, e o 31.º em todas as competições de clubes, na conversão de uma grande penalidade, e, dois minutos depois, foi a vez do espanhol Thiago Alcântara apontar o terceiro.

O resultado final ficou definido com os protagonistas do primeiro golo a inverterem papéis, num cruzamento de Muller para a finalização do extremo croata.

Os bávaros são agora os mais próximos perseguidores do líder Leipzig, que no sábado venceu o União Berlim por 3-1, ultrapassando o Borussia Mönchengladbach, que perdeu por 2-0 na visita ao Schalke 04.

O Bayern chegou aos 36 pontos, a quatro do primeiro lugar e com mais um do que o terceiro classificado, enquanto Schalke 04 e o Borussia Dortmund, que sábado venceu por 5-3 na casa do Augsburgo, estão empatados no quarto posto com 33.

O Bayer Leverkusen, adversário do Benfica na Liga Europa, visita este domingo, o lanterna-vermelha Paderborn, em busca de segurar o sexto lugar, após a vitória de sábado do Friburgo frente ao Mainz (2-1).