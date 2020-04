Battaglia: "Sou fã do Messi e no Sporting colocaram fotografias do Cristiano no meu lugar"

Rodrigo Battaglia, médio argentino do Sporting, falou sobre o regresso aos treinos e sobre as comparações entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi que se debate nos balneários, durante uma entrevista ao programa Presión Alta da TyC Sports.

"O tema Messi-Cristiano é muito especial. Sou fã do Leo e eles, no Sporting, vieram colar fotografias do Cristiano no meu lugar, no balneário, mas também devolvi-as quando o anão fez um hat-trick", disse o jogador argentino entre gargalhadas.

"Aqui as pessoas defendem muito o CR7, justamente porque ninguém duvida da sua habilidade como jogador, mas há muitos portugueses que dizem que o Leo é o número 1", referiu Battaglia, revelando que o assunto sobre os melhores do mundo está sempre presente nas conversas.

O médio argentino falou ainda do regresso aos treinos neste cenário de pandemia.

"Vamos equipados de casa, saímos do carro, vamos para o campo, um treinador físico recebe-nos à distância, explica os exercícios, treinamos e não temos contacto", disse Rodrigo, lembrando que começou a treinar na segunda-feira, com dois jogadores em cada campo e com muitas medidas de segurança devido à pandemia do covid-19. "Por enquanto é tudo trabalho individual, não temos exercícios nos dois sentidos com bola. Existem quatro campos, portanto há vários turnos. Começa às 9.00 e às 12.00 acabam todas. O treino dura cerca de uma hora, uma hora e dez minutos", esclareceu o ex jogador do Sporting.