Barcelona contrata andebolista português Luís Frade ao Sporting

Andebol. O calendário de Portugal no torneio pré-olímpico

Luís Frade eleito melhor andebolista jovem do mundo

O Barcelona contratou ao Sporting o andebolista internacional português Luís Frade, que assinou contrato por quatro épocas, anunciou esta sexta-feira a equipa espanhola, recordista de títulos da Liga dos Campeões, com nove troféus conquistados.

Frade, de 21 anos, que foi recentemente eleito o melhor andebolista jovem do mundo, muda-se para a equipa espanhola até final de 2023/24, após duas temporadas no Sporting, num ano em que ajudou a seleção portuguesa a acabar em sexto no Europeu, a melhor classificação de sempre.

"Sempre quis estar numa equipa de topo europeia e mundial, é muito bom. Acima de tudo, [prometo] trabalho. Sei que tenho de trabalhar muito", explicou o pivô, em declarações divulgadas no sítio oficial dos catalães na Internet.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o novo jogador dos culés, as características de "guerreiro e trabalhador", mas também "a humildade", são qualidades que traz para os catalães, que o descrevem como "um dos jogadores com mais potencial na Europa".

Natural de Rio Tinto, Frade destacou-se ao serviço do Águas Santas, antes de chegar ao Sporting, que agora deixa com um "sentimento contraditório" e de "gratidão", como explicou ao sítio oficial na Internet dos leões, que também confirmaram a transferência.

"Não conseguimos acabar a época a jogar devido à pandemia [de covid-19]. Podíamos ter alcançado mais coisas e, devido à pandemia, é algo frustrante. Ainda assim, é um sentimento de gratidão por tudo o que o Sporting fez por mim", acrescentou.

O pivô agradeceu ainda aos adeptos sportinguistas "pelo carinho" que lhe manifestaram e garantiu que continuará a apoiar "sempre o andebol do Sporting".