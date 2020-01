O novo vídeo do acidente que assustou Fernando Alonso. Visto de fora e de dentro

A estreia de Fernando Alonso, antigo piloto de Fórmula 1, no Dakar foi marcada por um aparatoso acidente na 10.ª etapa, quando o seu Toyota capotou várias vezes ao passar uma duna.

As imagens do acidente foram divulgadas no próprio dia 15 de janeiro, mas esta quinta-feira foram divulgadas no Twitter novas imagens, mas do interior do carro, onde se vê o susto que o piloto espanhol apanhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que Fernando Alonso, que teve como copiloto o compatriota Marc Coma, terminou o Dakar 2020 no 13.º lugar.​

​