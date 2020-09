Arsenal vence Fulham no arranque da Liga inlesa

Num Craven Cottage despido de público, devido à pandemia da covid-19, o Arsenal venceu o primeiro dérbi de Londres da temporada com golos do francês Alexandre Lacazette, aos oito minutos, do reforço brasileiro Gabriel (ex-Lille), aos 49, e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 57.

Ivan Cavaleiro foi titular e completou os 90 minutos no Fulham, que está de regresso à Premier League, enquanto Cédric Soares não foi opção no Arsenal, oitavo classificado na última época, e nem esteve no banco de suplentes.

Também na capital inglesa, o Crystal Palace iniciou a temporada com um triunfo por 1-0 sobre o Southampton com um golo de Wilfried Zaha, aos 13 minutos. O avançado costa-marfinense ainda festejou o 'bis' aos 82, mas o golo acabou por ser invalidado pelo vídeoárbitro, devido a fora de jogo.

A jornada inaugural da Premier League prossegue hoje com destaque para a receção do campeão Liverpool ao Leeds United (17:30), que também está de volta ao principal escalão em Inglaterra. O West Ham-Newcastle está agendado para as 20:00.

Pelo menos até 01 de outubro, todos os encontros da liga inglesa vão ser disputados à porta fechada, por causa do novo coronavírus.