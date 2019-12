Arsenal regressa às vitórias nove jogos depois

Diogo Jota bisa no empate do Wolverhampton

O dérbi no Estádio de Londres até começou mais de feição aos hammers, que se adiantaram aos 38 minutos, com o golo do defesa italiano Ogbonna.

Os gunners retificaram o seu jogo no segundo tempo, conseguindo três golos nessa fase da partida, para uma vitória justa.

O brasileiro Martinelli, aos 60, o costa-marfinense Pépé, aos 66, e o gabonês Aubameyang, aos 69, tranquilizaram os adeptos arsenalistas, que não viam uma vitória do seu clube desde 24 de outubro, dia do difícil triunfo por 3-2 sobre o Vitória de Guimarães, para a Liga Europa.

Desde então, o mais histórico dos clubes de Londres registou só empates ou derrotas, incluindo a eliminação da Taça nos penáltis ante o Liverpool, após 5-5 no tempo regulamentar e prolongamento.

Com este triunfo, estanca a queda na classificação da Premier League das últimas semanas, recupera dois lugares e sobe a nono, com 22 pontos. Mas o quinto lugar e a Liga Europa estão apenas a dois pontos.

Na Liga Europa, onde está no mesmo grupo que os vimarenenses, a semana é decisiva, com a deslocação a Liége, onde uma derrota com o Standard poderá complicar as contas dos ingleses.

O Arsenal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais um do que o Eintracht Frankfurt, com os belgas a ocuparem a terceira posição, com sete pontos. O Vitória de Guimarães é último, com apenas dois pontos em cinco jogos disputados.