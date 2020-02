Apuramento Olímpico passa por Vale de Ferreiros

Mais de meia centena de cavaleiros nacionais e internacionais vão participar em três provas de Dressage a realizar nos meses de abril e Maio em Vale de Ferreiros, Alter e Companhia das Lezírias. As provas, inseridas na chamada Rota Lusitana vão ainda ser determinantes para o apuramento de cavaleiros nacionais e estrangeiros para os Jogos Olímpicos de Tóquio e para o Campeonato da Europa da Juventude.

"É de realçar que grande parte dos grandes criadores de cavalos Lusitanos são do Ribatejo e Alentejo, regiões onde estas provas vão ser organizadas. É sempre possível o contacto com estes criadores durante as provas, ver os seus cavalos em prova, constituindo também uma oportunidade para que se concretizem negócios de compra e venda de cavalos", realçou Vítor Pereira, responsável por Vale de Ferreiros.

Portugal já tem quatro atletas pré-seleccionados para Tóquio 2020: Duarte Nogueira com Beirão, Maria Caetano com Coroado, João Torrão com Equador e Rodrigo Torres com Fogoso. Todos eles participam nas provas com cavalos Lusitanos, uma raça nacional uma referência na Dressage. Para Francisco Beja, da Companhia das Lezírias, "o cavalo Lusitano tem sido "Rei" na disciplina. O facto de recentemente a Equipa de Dressage Portuguesa ter conseguido pela primeira vez na história o apuramento como equipa par os JO e ainda por cima exclusivamente representada por cavalos Lusitanos, mostra a ambição e o trabalho de seleção que tem vindo a ser feito pelos criadores, apoiados por organizações como a Rota Lusitana, divulgando o Puro Sangue Lusitano e todo o seu potencial.

Estes encontros de criadores são habitualmente usados para encontrar a oportunidade de adquirir sémen de alguns dos melhores garanhões presentes na competição, em leilão realizado para o efeito.