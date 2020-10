Anthony Lopes está infetado e foi dispensado da seleção nacional

Anthony Lopes está infetado com covid-19 e foi dispensado da seleção nacional. O guarda-redes do Lyon é o segundo jogador a testar positivo no grupo de Fernando Santos, depois de José Fonte (Lille). Ambos os jogadores jogam em França, próximo adversário de Portugal.

Segunda a Federação Portuguesa de Futebol todos os outros convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem. Perante o segundo caso de coronavírus, a comitiva portuguesa foi novamente testada esta manhã.

Anthony Lopes é guarda-redes do Lyon, onde já há outro caso de covid-19, do defesa Léo Dubois, que é baixa da seleção da França, para a receção a Portugal. O internacional francês já foi substituído por Ferland Mendy, do Real Madrid, enquanto o guarda-redes português ainda aguarda por substituto.

Portugal joga com a França, para a Liga das Nações, no domingo, às 19.45, no Stade de France, em Saint-Denis (Paris), onde há quatro anos venceu os franceses e conquistou o Euro2016.

Acompanhe aqui a informação mais importante sobre a pandemia de covid-19.