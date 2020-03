Alan Shearer: "Bruno Fernandes torna melhores os jogadores à sua volta"

United vence dérbi de Manchester com marca de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes eleito o melhor jogador do mês de fevereiro

Palavra de Alan Shearer, um dos melhores avançados ingleses de sempre. "O Bruno Fernandes está a tornar melhores os jogadores à sua volta. Eles passaram a dar mais 10% em todos os jogos e neste momento o Manchester United é uma equipa muito melhor com o Bruno Fernandes em campo", referiu Shearer em declarações ao programa Match of the Day, da BBC.

O antigo internacional inglês considera que também deve ser dado mérito ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, pois foi o técnico que fez força para o Manchester United contratar Bruno Fernandes ao Sporting no mercado de transferências de janeiro: "O Solskjaer não tem o crédito devido. Havia demasiado negativismo em cima dele e ele trouxe o jogador que queria em janeiro. E a verdade é que o Bruno mudou o United."

O Manchester United venceu neste domingo o dérbi de Manchester, ao bater por 2-0 o City de Pep Guardiola, um resultado que deixou a equipa isolada no quinto lugar da Premier League, num jogo onde Bruno Fernandes voltou a ser um dos melhores e fez uma assistência para golo.

O jogador português foi ainda protagonista no dérbi por um outro motivo, quando fez um gesto com os dedos a mandar calar Pep Guardiola, treinador do Manchester City, após uma troca de palavras.

O internacional português foi mesmo eleito nesta segunda-feira o melhor jogador de fevereiro da liga inglesa, batendo a concorrência de Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope.

Em fevereiro, em três jogos disputados no campeonato, o Manchester United empatou 0-0 com Wolverhampton e venceu o Chelsea (2-0) e o Watford (3-0), com o médio a contabilizar uma assistência e um golo.