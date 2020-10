Agravamento da pandemia deve limitar GP de Portugal a 27.500 espetadores

"Ainda estamos à espera da versão final do parecer da DGS [Direção-Geral da Saúde] mas, em princípio, o limite máximo deve situar-se nos 27.500 lugares", revelou Paulo Pinheiro à agência Lusa

Inicialmente, foram colocados à venda cerca de 46.000 bilhetes, mas, face à evolução da pandemia de covid-19 nas últimas semanas, esse número deverá ser substancialmente reduzido.

"O documento deve chegar-nos esta segunda-feira", adiantou o administrador do autódromo algarvio.

Certo é que os bilhetes de peão "não vão ser permitidos", pelo que esses lugares serão distribuídos por outras bancadas.

No entanto, Paulo Pinheiro revelou que se têm verificado "várias desistências" de adeptos do estrangeiro "que, ou não conseguiram viagem, ou estão com receio" de assistir à corrida.

Por isso, "em princípio, dará para acomodar" todos os adeptos portugueses que compraram bilhete, observou o responsável.

Na sexta-feira, a DGS tinha informado que estava a rever a autorização para a presença de público em eventos desportivos, em especial nos grandes prémios de Portugal de Fórmula 1 e MotoGP, admitindo a sua redução.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, tinha advertido que "a situação é preocupante", o que leva a autoridade de saúde a agir de forma "muito cautelosa", adiantando que a presença de espetadores em espetáculos desportivos "está a ser equacionada conforme a zona, com a redução que terá de existir".

Portugal contabiliza pelo menos 2.181 mortos associados à covid-19 em 99.911 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 será a 12.ª corrida do Campeonato do Mundo de 2020 e disputa-se entre sexta-feira e domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.