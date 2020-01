Agora é oficial. Ricardinho revela o seu novo clube

Ricardinho vai jogar a partir de julho no campeonato francês de futsal.

Ricardinho anunciou esta segunda-feira de forma oficial, através das redes sociais, o nome do clube que vai representar na próxima época. O internacional português, seis vezes eleito melhor jogador do mundo de futsal vai representar o ACCS Paris, líder destacado do campeonato francês. O contrato é válido por três anos.

A notícia já tinha sido avançada pelo jornal francês L'Équipe no final do ano passado, mas só nesta segunda-feira foi confirmada pelo próprio. "Decisão tomada. O meu próximo clube (a partir de julho) será o ACCS Paris Asnieres", escreveu na sua conta do Instagram.

Atualmente ainda ao serviço do Inter Movistar, onde está há sete épocas, o português prepara-se para jogar no quinto campeonato diferente da sua carreira, depois do Benfica (Portugal), Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia) e Inter Movistar (Espanha).

Ricardinho será também um trunfo do ACCS Paris para atrair a forte comunidade portuguesa que reside na capital francesa. O clube lidera atualmente o campeonato gaulês com 10 jogos e 10 vitórias. Mas ainda procura o primeiro título de campeão.