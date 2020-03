Veja o golaço que estragou a estreia do clube de Beckham na MLS

A MLS vai começar. E todas as atenções estão no Inter Miami de Beckham

O Inter Miami, clube norte-americano de futebol cujo proprietário é David Beckham, estreou-se neste domingo à noite na MLS com uma derrota frente aos Los Angeles FC, num dos jogos mais aguardados da jornada inaugural da liga norte-americana de futebol.

O único golo da partida foi apontado aos 44 minutos pelo mexicano Carlos Vera, um golaço mesmo antes do intervalo, com o jogador a tirar vários adversários do caminho e a fazer um balão ao guarda-redes adversário.

Os campeões em título, os Seattle Sounders, arrancaram com uma vitória (2-1) sobre os Chicago Fire e os Impact Montreal, treinados por Theirry Henry, venceram os New England Revolution, orientados pelo ex-selecionador Bruce Arena, também por 2-1.