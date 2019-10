Rúben Semedo. Da prisão à seleção nacional em 15 meses

A segunda vida do miúdo tímido do Casal da Mira

A chamada de Rúben Semedo, 25 anos, é a principal novidade na lista de convocados de Fernando Santos para os jogos com o Luxemburgo (dia 11 em Alvalade) e Ucrânia (dia 14 em Kiev), ambos referentes à fase de qualificação para o Euro 2020. O jogador formado no Sporting, que esta temporada está a exibir-se a um bom nível no Olympiacos, clube grego treinado pelo português Pedro Martins, passou do inferno ao céu no espaço de pouco mais de um ano. Esta semana estreou-se a marcar na Liga dos Campeões (diante do Estrela Vermelha) e nesta quinta-feira cumpriu o sonho de menino de chegar à seleção nacional.

"Acho que não é por um percalço que as pessoas não podem ter direito a viver e a seguir o seu caminho. Soube reagir, soube estar e tem feito uma época muito boa no Olympiacos. Da outra vez esteve perto de ser convocado, mas estava lesionado. Socialmente é muito importante que tenha superado isso". Foi assim que o selecionador nacional abordou a convocatória do central.

No espaço de um ano a vida de Rúben Semedo deu uma volta que talvez poucos acreditassem. Em fevereiro do ano passado, numa altura em que representava o Villarreal, da liga espanhola, o defesa central foi preso pelas autoridades espanholas. Esteve cinco meses atrás das grades. por alegadamente ter sequestrado, agredido e ameaçado um homem na sua residência, com uma arma ilegal. Antes já tinham saído várias notícias sobre desacatos em discotecas que frequentava com regularidade.

Rúben Semedo foi detido em fevereiro de 2018. Esteve cinco meses preso.

"Confiei em quem não devia e por isso tive o final que tive. Estou arrependido, claro, mas vejo-o como uma aprendizagem. Fez-me ser melhor homem, melhor pai. Fez-me ser melhor filho e dar valor à minha mãe. Estava preso e vi a minha mãe a chorar na televisão. Nenhum filho quer isso, dar essa tristeza à sua mãe. Deixar a prisão foi nascer outra vez", desabafou numa entrevista ao jornal A Bola, em abril, numa altura em que representava o Rio Ave.

"Chorei muitas vezes na prisão. Nunca chorei à frente de ninguém, mas muitas vezes deitava-me, não conseguia dormir, só pensava nos meus filhos, no sofrimento da minha família. Faz-te pensar se realmente vale a pena abdicares de passar tempo com a tua família para passar tempo com pessoas que não querem o teu bem e seguir caminhos que não te vão levar a lado nenhum. Sofri muito, e sim, passei muitas noites a chorar", reconheceu na mesma entrevista.

Rúben Semedo, que em 2017 trocou o Sporting pelo Villarreal a troco de 14 milhões de euros para os cofres leoninos, deixou a prisão em julho de 2018. Na temporada 2018-19 esteve cedido pelo Villarreal primeiro ao Huesca e depois ao Rio Ave. Até que neste verão assinou um contrato de quatro anos com o Olympiacos, da Grécia, onde esta temporada se tem exibido em bom plano (11 jogos e três golos marcados), exibições que levaram Fernando Santos a dar-lhe uma oportunidade na seleção nacional.

Rúben Semedo assinou um contrato de quatro anos com o Olympiacos (Grécia) neste verão.

Um desejo que o jogador perseguia há muito, tal como revelou em maio, quando representava o Rio Ave. "Já há algum tempo que tenho esse objetivo traçado, cada vez estou mais perto de conseguir, mas isso deve-se à equipa e às pessoas que me rodeiam e com quem trabalho no dia a dia, que me têm ajudado muito. A hora vai chegar", disse. E chegou, 15 meses depois de ter deixado a prisão e de ter tido a carreira quase arruinada.

Infância difícil num bairro problemático

Rúben cresceu no bairro social do Casal da Mira, identificado como uma das zonas problemáticas da Amadora. Aos cinco anos viu o pai ser preso - um imigrante de Cabo Verde - e teve de lidar com a situação, que o marcou. Passava muito tempo na rua, a maior parte do tempo a jogar à bola, muitas vezes sem a presença da mãe que era obrigada a trabalhar muitas horas por dia para criar os filhos, ele e a irmã. Nada o fazia mais satisfeito do que dar uns pontapés na bola com os amigos da rua, mas foi só aos 14 anos que começou a levar o futebol mais a sério, quando passou a representar o Futebol Benfica. Do Fofó mudou-se para os juvenis do Sporting, juntamente com um dos seus melhores amigos, Gelson Martins, hoje jogador do Mónaco.

Chegou à equipa principal leonina, depois de protagonizar alguns casos de indisciplina (atirou uma camisola ao chão num jogo da equipa B frente ao FC porto e desentendeu-se com um colega num treino), e acabou por ser cedido pelos leões ao Reus, de Espanha, e ao V. Setúbal. Regressou depois a Alvalade, onde fez duas épocas, até que no verão de 2017 foi vendido ao Villarreal por 14 milhões de euros. A partir daqui a história é conhecida.