Real vence dérbi e deixa Atlético a 13 pontos de distância

O Real Madrid venceu neste sábado o dérbi contra o Atlético, por 1-0, num jogo marcado por ausências de vulto dos dois lados - os merengues sem Hazard e Bale; os colchoneros sem João Félix, devido a lesão. O triunfo vai permitir à equipa de Zidane manter-se na liderança isolada da liga espanhola, mesmo que neste domingo o Barcelona vença na receção ao Levante (a diferença atual é de seis pontos). Para os colchoneros, este desaire significa praticamente o adeus ao título

O dérbi de Madrid começou com um minuto de silêncio em memória de Kobe Bryant e com as melhores oportunidades de golo da parte do Atlético. E foram várias! Aos 18', Vitolo colocou à prova os reflexos de Courtois, no minuto a seguir Saúl atirou de longe ao lado e aos 24' Correa rematou ao poste.

O Real, apesar de ter mais posse de bola, mostrava muitas dificuldades em travar as transições ofensivas dos colchoneros e em furar a organizada defesa do conjunto de Simeone, uma das imagens de marca desta equipa. Um dos poucos lances de perigo dos merengues surgiu através de um remate longe de Modric, em cima do intervalo, para defesa fácil de Oblak.

Zidane fez logo duas alterações ao intervalo, com as entradas de Vinicius Junior e Luca Vázquez para os lugares de Kroos e Isco. E aos 47', Federico Valverde obrigou Oblak a uma boa intervenção. Estranhamente, aos 50', Simeone tirou o avançado Morata e fez entrar Lemar.

O golo do Real Madrid surgiu aos 56 minutos. O lance começou numa boa iniciativa de Vinicius, que serviu Mendy, e o francês assistiu de forma perfeita o compatriota Benzema que bateu Oblak.

Até ao final não surgiram mais golos, no sexto jogo consecutivo que o Atlético não conseguiu vencer. Um desaire que dependendo dos resultados deste domingo na liga espanhola pode fazer a equipa cair algumas posições na classificação. A diferença para o líder Real Madrid é já de 13 pontos.