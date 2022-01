Vlachodimos infetado aumenta indisponíveis no Benfica

Mais um infetado no plantel do Benfica, O guarda-redes Vlachodimos testou positivo à covid-19 e vai por isso falhar o jogo do Benfica no domingo frente ao Paços de Ferreira, no Estádio da Luz (18.00). O guardião junta-se assim aos recentes casos diagnosticados esta semana - Svilar, Pizzi, Radonjic, Meité e Yaremchuk.

Perante esta contrariedade, o treinador Nélson Veríssimo será forçado a chamar à convocatória Kokubo, da equipa de sub-23, já que na posição de guarda-redes só tem disponível Helton Leite, que será o titular das redes benfiquistas no jogo de domingo com o Paços de Ferreira. Svilar, recorde-se, também testou positivo esta semana e encontra-se em isolamento.