Violência contra atletas: 19 denúncias em ano e meio

"Sim. O desporto português tem casos de violência física, psicológica, social e/ou sexual contra atletas. Está tudo muito silenciado e oculto. Poucos denunciam. O assunto ainda é tabu, mas existem e recordo aquele caso da Sara Djassi no ano passado", disse ao DN Cláudia Pinheiro, que, na sexta-feira, apresentará os números no Congresso do Observatório Nacional da Violência Contra Atletas, no ISMAI (Maia). Desde setembro de 2020 foram feitas 19 denúncias anónimas, a maioria de atletas do sexo feminino: "Talvez porque o desporto ainda é visto como um espaço masculino onde não é suposto um homem ser vítima."

A 3 de agosto, a basquetebolista portuguesa Sara Djassi (30 anos) escreveu uma carta aberta no jornal espanhol Columna Cero a narrar a "pior experiência da sua vida", vivida em 2015 e 2016, quando jogava no Ciudad de La Laguna Tenerife, do segundo escalão de Espanha. Em causa, os comentários "inapropriados" do comportamento do técnico Claudio García. "Ele perguntava-me várias vezes se eu tinha namorado. Evitava falar ou até olhar para ele. Pensei que me castigava, porque era sempre a última pessoa a quem pagavam, e eu sabia que as minhas colegas recebiam a horas", revelou a basquetebolista, recordando os insultos às jogadoras - "suas pu***" - e o vulgar - "chupa-me os tomates".

O agente agressor é variado. Muitas das vezes a violência traduz-se em bullying dos colegas, outras são os pais que colocam grande pressão nos filhos para terem sucesso. Também os dirigentes que exigem resultados e os adeptos descontentes com o desempenho são agentes abusadores, mas a maioria dos casos reportados aconteceu em contexto de treino. Ou seja, da parte dos treinadores.

"Quando desde jovens estão sujeitos a determinado tipo de comportamentos e atitudes por parte do treinador e vêm que ninguém questiona ou culpabiliza quem os perpetua, acabam por ser socializados nesse contexto e considerarem o abuso como "aquilo que é preciso para se alcançar o sucesso". E pensam "se os outros aceitam e aguentam é porque é suposto eu passar pelo mesmo". E por isso "muitos só reconhecem o papel de vítima quando abandonam o desporto", explicou a antiga ginasta e agora professora universitária, que coordena a equipa de investigação do Observatório criado em 2020.

Poder colaborar na formação dos treinadores é por isso um dos objetivos do Observatório, porque "um berro ou uma sapatada não é treino motivacional, é violência contra o atleta".

A importância de um canal para a denúncia

A vergonha de admitir ser alvo de violência de qualquer tipo, o estigma social da denúncia, as implicações familiares e desportivas de revelar publicamente comportamentos que configuram violência, tudo isto pesa na hora de assumir publicamente um caso de abuso psicológico ou físico. Daí a importância da denúncia anónima. "Uma pessoa que não é vítima, mas presencia uma situação de violência e não sabe a quem se dirigir para reportar o caso ou não quer ser identificada pode fazê-lo no portal do Observatório", esclareceu.

Tudo começa no questionário online na plataforma do Observatório, onde os denunciantes respondem a uma série de perguntas pré-definidas. Depois, se alguém quiser partilhar algo em concreto e solicitar ajuda, psicológica, jurídica ou outra, pode fazê-lo e o Observatório tem canais de ajuda, como o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Alta Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, o Comité Olímpicode Portugal, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Confederação de Treinadores de Portugal.

A coordenadora do Observatório acredita que os números possam servir para as instituições, como o o Instituto Português do Desporto e Juventude e o Comité Olímpico de Portugal, poderem criar políticas que visem a proteção de jovens e crianças no desporto: "Poder dizer-lhes com base em números e não suposições que o fenómeno da violência contra atletas existe, que as modalidades X e Y são as que têm maior incidência e quem são os potenciais agressores, é muito importante."

Os números, bem como as modalidades onde se registam mais casos, serão revelados na abertura do primeiro congresso do Observatório, onde está prevista uma tertúlia dedicada ao tema "Perceção de atletas e ex-atletas acerca da violência contra atletas", com a presença de Carlos Resende (andebol), João Rodrigues (prancha à vela), Fernanda Ribeiro (atletismo), Diana Gomes (natação), João Tomás (futebol) e Joana Carvalho (ginástica), entre outros.

A perceção dos diferentes agentes desportivos acerca da violência contra atletas também faz parte do programa, mas o evento começa já hoje, no Campus Académico da Maiêutica (Maia), com dois debates. Um sobre "Prevenção e Combate ao Bullying no Desporto" e outro sobre "Prevenção e Combate à Violência Sexual no Desporto".

