Viagem de atletas olímpicas pela EN2 terminou com a entrega de bicicletas

Maria Martins, atleta apurada para a prova de ciclismo de pista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e Raquel Queirós, que espera ver a BTT em Tóquio, terminaram este domingo, em Faro, cinco dias de viagem pela mais longa estrada portuguesa, a N2.

Sob o lema "Pela Estrada Nacional 2 Rumo a Tóquio", partiram de Chaves, fazendo uma média de 150 Km/dia até chegar a Faro. Treinaram pelo caminho e concretizaram uma missão solidária: a oferta de seis bicicletas e de um conjunto de capacetes para serem usados pelas crianças do Refúgio Aboim Ascensão.

"Foi uma forma muito emotiva de acabarmos esta viagem. É uma maneira de ajudarmos quem mais precisa e de o fazermos tentando desenvolver nas crianças a paixão pelo ciclismo", disse Raquel Queirós à Federação Portuguesa de Ciclismo.

A aventura de cinco dias foi também uma forma de as duas corredoras conhecerem uma parte do país, mostrando que a bicicleta permite fazer turismo de modo mais saudável e próximo do território e das suas gentes.

"Em termos físicos é algo que se faz muito bem, desde que haja uma boa gestão/organização e um ritmo controlado. Vimos paisagens incríveis. Foi aquilo de que mais gostei nesta aventura", contou Maria Martins, que confessou já ter planos para o futuro: "Tenho outro desafio em mente: fazer a nossa costa, que é fantástica."

Raquel Queirós assumiu que a 'odisseia' superou "todas as expectativas". "Nunca pensei que tanta gente aderisse e nos apoiasse durante este desafio. Além disso, as paisagens foram incríveis e aproveitámos para conhecer também um pouco do nosso país, que é tão bonito! Foi muito bom partilhar isto tudo com a Tata [Martins], que para mim é um grande exemplo de garra e determinação e uma grande figura do ciclismo feminino", completou.

As jovens têm ambas e, apesar de uma ser de Vila Nova de Gaia, e a outra de Santarém, conhecem-se desde pequenas, quando iniciaram a prática do ciclismo.

Maria Martins garantiu o inédito apuramento do ciclismo de pista português para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A duas provas do fecho da qualificação, Raquel Queirós mantém o BTT nacional em lugar de apuramento para os Jogos Olímpicos do próximo ano, o que, a concretizar-se, será mais um feito inédito, porque será a primeira participação feminina portuguesa no cross country olímpico (XCO).