Veja quem foram os atletas mais medalhados em Tóquio

O nadador norte-americano Caeleb Dressel foi o atleta que mais vezes subiu ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. De todas as vezes que recebeu uma medalha, foi a de ouro.

Já a australiana Emma McKeon, também da natação, foi a que mais medalhas recebeu no geral, com impressionantes sete: quatro de ouro e três de bronze.

Outra nadadora australiana, Kaylee McKeown, também se destacou, com três medalhas de ouro e uma de bronze.

Das seis medalhas de ouro conquistadas pela Coreia do Sul em Tóquio, An San, do tiro com arco, foi responsável por metade.

Estes são os atletas com mais títulos e medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que terminaram neste domingo:



1. Caeleb Dressel (EUA/natação) 5 medalhas no total, 5 ouros

2. Emma McKeon (AUS/natação) 7 medalhas no total, 4 ouros, 3 bronzes

3. Kaylee McKeown (AUS/natação) 4 medalhas no total, 3 ouros, 1 bronze

4. An San (KOR/tiro com arco) 3 medalhas no total, 3 ouros

5. Lisa Carrington (NZL/canoagem) 3 medalhas no total, 3 ouros

. Elaine Thompson-Herah (JAM/atletismo) 3 medalhas no total, 3 ouros

7. Katie Ledecky (EUA/natação) 4 medalhas no total, 2 ouros, 2 pratas

. Zhang Yufei (CHN/natação) 4 medalhas no total, 2 ouros, 2 pratas

9. Ariarne Titmus (AUS/natação) 4 medalhas no total, 2 ouros, 1 prata, 1 bronze

10. Vitalina Batsarashkina (RUS/tiro) 3 medalhas no total, 2 ouros, 1 prata

. James Guy (GBR/natação) 3 medalhas no total, 2 ouros, 1 prata

. Daiki Hashimoto (JPN/ginástica) 3 medalhas no total, 2 ouros, 1 prata

. Adam Peaty (GBR/natação) 3 medalhas no total, 2 ouros, 1 prata

. Evgeny Rylov (RUS/natação) 3 medalhas no total, 2 ouros, 1 prata