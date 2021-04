Vasco Ribeiro e Yolanda Hopkins vencem 2.ª etapa da Liga MEO

Num dia repleto de ação na Praia do Cabedelo, Vasco Ribeiro conquistou o Allianz Figueira Pro, a segunda etapa da Liga MEO. Na final, o surfista da Praia da Poça bateu Guilherme Fonseca com uma exibição quase perfeita (19 pontos em 20 possíveis contra 13,05 do rival) no culminar de três dias em que dominou o evento por completo.

Com a 13.ª vitória em etapas - iguala Tiago Pires e José Gregório -, o tetracampeão tirou a licra amarela de líder a Afonso Antunes (1730 pontos), que foi afastado nos quartos de final.



No feminino, a festa foi da regressada Yolanda Hopkins (falhou Ericeira), que se impôs numa final a quatro (15,25 pontos) com Kika Veselko (13,25), Carol Mendes (12,15) e Mafalda Lopes (4,25).

Um bom indicador a cerca de um mês de atacar a qualificação olímpica, à qual também vai Carol Mendes. Terceira passando pelo infortúnio de partir a prancha a meio da derradeira bateria, a surfista luso-brasileira manteve-se na frente do ranking feminino (1730).