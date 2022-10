VAR dá e tira. Sporting empata em Londres e segue na luta pelo apuramento

Tudo em aberto para a última jornada. O Sporting foi a Londres empatar (1-1) e alimentar a esperança de se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No último lance do jogo, os spurs ainda marcaram, mas o golo viria a ser anulado pelo VAR. E assim, numa questão de segundos, os leões deixaram de estar eliminados e Amorim pode voltar a sorrir e pensar que terá mais uma oportunidade para ganhar um lugar entre as 16 melhores equipas da Europa. Será já na próxima semana, perante o Eintracht Frankfurt. Se vencer os alemães, em Alvalade, segue em frente na competição e juntam-se ao Benfica e ao FC Porto já apurados.

Hoje, em Londres, Rúben Amorim mudou seis peças no onze (3x4x3), com Coates a titular no centro da defesa e Paulinho na frente com Trincão e Marcus Edwards. As mesmas mexidas fez Antonio Conte, apostando na mesma tática (3x4x3), mas com Matt Doherty, Romero, Ben Davies, Hojbjerg, Lucas Moura e Perisic.

O efeito surpresa do triunfo na segunda jornada, em Alvalade, voltou a fazer-se sentir ontem, no início do jogo. Aos 22 minutos, um remate de Marcus Edwards bateu Lloris e acordou as bancadas adormecidas pelo marasmo que foram os primeiros 20 minutos de jogo. Depois, Manuel Ugarte descobriu o inglês, que tabelou com Paulinho, escapou aos marcadores e disparou rasteiro de fora da área para o 1-0 - um golo muito parecido com aquele que o francês sofreu na final do Euro 2016 (marcado por Éder). Uma traição, dirão os spurs que formaram Marcus; uma vingança pela dispensa, dirão os sportinguistas.

A ganhar, os leões expuseram a pressão alta dos londrinos e mesmo com Kane a ir buscar jogo atrás não dava para criar distração na linha defensiva leonina ao ponto de provocar estragos. Era mais demérito do Tottenham do que mérito dos leões, mas a vantagem ao intervalo tinha uma explicação puramente estatística - mais posse de bola, mais remates enquadrados com a baliza, mais cantos e um golo - e deixava os portugueses líderes virtuais do grupo.

O início do segundo tempo trouxe um Tottenham sufocante. Foram dez minutos de ocupação do meio campo leonino e meia dúzia de oportunidades de golo. Numa jogada de insistência, Eric Dier rematou de forma espetacular à meia volta para uma defesa atenta de Adán. Ben Davies, Romero e Hojbjerg tentaram a recarga, mas o "muro de pernas leoninas" impediu o empate.

Era inegável que o perigo rondava a baliza do Sporting e só um grande Adán ia evitando o que parecia inevitável. Matt Doherty que o diga. O Tottenham passou a jogar à inglesa - chuveirinho de bolas para a área - e Rúben tirou Paulinho para meter tração atrás com St. Juste. Por momentos, a equipa de Conte esqueceu-se que não era a única em campo e viu os leões usarem o contra-ataque para incomodar Lloris. Nazinho teve duas oportunidades incríveis para fazer o golo da tranquilidade leonina, mas se na primeira o guardião francês lhe saiu ao caminho com mestria, no segundo lance a baliza estava escancarada...

A resistência leonina foi quebrada aos 80 minutos. Bentancur fez o empate num lance polémico (Sporting pedia falta sobre Adán) validado pelo VAR. Eric Dier (formado na Academia Cristiano Ronaldo) não conseguiu dar vantagem ao Tottenham e Fatawu também não conseguiu dar o triunfo aos leões.

Os últimos minutos foram frenéticos e polémicos e o Tottenham marcou, mas o lance seria anulado e o Sporting saiu vivo de Londres.

