Uma seleção de quase mil milhões. CR7 com valor mais baixo em 18 anos

Esta é (provavelmente) a seleção nacional mais valiosa de sempre. Fernando Santos tem à disposição um conjunto de futebolistas avaliados em 938 milhões de euros para o duplo compromisso de Portugal, com a Rep. Checa (sábado) e a Espanha (terça-feira), de apuramento para a fase final da Liga das Nações. Bruno Fernandes é o mais valioso dos 25 eleitos, numa lista em que o site transfermarkt avalia Cristiano Ronaldo em 20 milhões, o valor mais baixo desde o capitão tinha 19 anos.

Não é por acaso que muitos consideram que esta é a melhor geração de sempre do futebol português. O valor atual da seleção supera a avaliação que lhe foi atribuída, pelo mesmo site, no último Campeonato da Europa: 872,5 milhões de euros. Tal como agora, também no Euro 2020 (que se jogou em 2021), Bruno Fernandes liderava entre os 26 eleitos do selecionador (90 milhões de euros), seguido de João Félix (80M), Rúben Dias (75M) e Bernardo Silva (70M). Ronaldo valia 45 milhões, mais de metade do que agora.

Se olharmos para 2016, ano em que Portugal se sagrou campeão da Europa, o crescimento é brutal. Se os 25 eleitos atuais valem 938 milhões, os 40 utilizados por Fernando Santos nesse ano contabilizavam 586,05 milhões. Nessa altura, a diferença entre o mais valioso (Ronaldo, 100 M) e o segundo (Bernardo Silva, 40M) era gritante, numa lista onde mais de metade dos selecionados não chegava aos 20 milhões (hoje só sete valem menos do que isso). Bruno Fernandes estava carimbado com uns medíocres 7,5M (hoje vale quase dez vezes mais) e Eder, o herói do Euro 2016, que marcou o golo que deu o troféu à seleção, na final com a França (1-0), era o segundo menos cotado (5M), perdendo apenas para Nélson Oliveira (4,5M).

Cristiano Ronaldo em queda livre

Cristiano Ronaldo tem agora um valor de mercado de 20 milhões de euros. A idade (37 anos) e o início de época atribulada, com a condição de suplente no Manchester United, talvez ajudem a explicar o valor atribuído a CR7 na atualização feita a 19 de setembro pelo transfermarkt. Só por uma vez tinha sido avaliado abaixo dos 20 milhões. Foi a 4 de dezembro de 2004, quando tinha 19 anos e valia 18 milhões, um ano depois do Manchester United o comprar ao Sporting por 15M. Agora, 18 anos depois, o cinco vezes Bola de Ouro/The Best, que em 2015 e 2018 chegou a valer 120 milhões, está equiparado a Ricardo Horta (Sp. Braga) ou Gonçalo Ramos (Benfica).

O valor que o transfermarkt lhe atribuiu ao longo dos anos nem sempre agradou a Ronaldo. Em janeiro, Christian Swartz, um dos responsáveis pelo site que faz as avaliações dos jogadores, disse ao The Athletic que CR7 bloqueou o transfermarkt nas redes sociais por não concordar com os 75 milhões de euros que lhe atribuíram: "Penso que fizemos uma lista com 10 jogadores de 33 ou mais anos em que ele estava em primeiro, mas disse-nos que devia valer muito mais. Primeiro enviou uma mensagem aos nossos companheiros nas redes sociais. Responderam-lhe e explicaram por que tinha esse valor e disseram-lhe: "Do teu grupo de idade és o número um.""

Bruno Fernandes vs. Bernardo Silva

O transfermarkt justifica os 85 milhões de euros atribuídos a Bruno Fernandes na última avaliação (16 de junho) com estatísticas muito favoráveis: 9.° jogador mais valioso do mundo; 6.° mais valioso da Premier League; 1.° mais valioso na posição "médio ofensivo" e 1.° entre os jogadores nascidos em 1994. Parâmetros que permitem ao médio superar o mais titulado compatriota do Manchester City.

Bernardo Silva é o 17.° mais valiosos do mundo; o 10.° na Premier League; o 4.° na posição de "médio ofensivo" e 2.° mais valiosos nascido em 1994. Por isso é o segundo mais valioso da seleção (80 milhões de euros), à frente de um sexteto de luxo: Rúben Dias, Rafael Leão, João Félix, João Cancelo, Diogo Jota e Nuno Mendes (ver tabela).

Entre os oito internacionais portugueses mais cotados financeiramente estão dois médios, dois defesas e dois avançados. Destaque ainda para a avaliação de Pedro Neto (38M) e José Sá (18M). Na cauda da tabela, ou seja, os menos valiosos para o transfermarkt, estão o defesa Mário Rui (Nápoles) e o guarda-redes Rui Patrício (AS Roma), os únicos abaixo da fasquia dos dez milhões entre os 25 eleitos de Fernando Santos.

isaura.almeida@dn.pt