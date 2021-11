Um pontinho apenas separa a seleção do Mundial 2022

"Portugal vai apurar-se e vai estar presente de forma direta na fase final do Campeonato do Mundo de 2022". Não é uma questão de crença ou fé, mas de confiança no valor da seleção nacional. Fernando Santos acredita num triunfo frente à Sérvia (domingo, 19.45, RTP1), no Estádio da Luz, apesar do empate também apurar a seleção nacional para o Qatar. O selecionador nacional só não quer a equipa a jogar "à maluca" no derradeiro encontro do Grupo A, que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.

Portugueses e sérvios têm 17 pontos e são as duas únicas equipa ainda com possibilidades de se apurarem diretamente, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final. Para garantir o primeiro lugar e a qualificação direta para o sexto Campeonato do Mundo de futebol seguido, a equipa das quinas terá de pontuar diante da Sérvia. Em caso de derrota, a seleção portuguesa terá de disputar os playoffs que decidem as últimas três vagas europeias em março.

"Portugal vai procurar impor o seu registo e a Sérvia também. Não me parece que vá ser um jogo de paciência. Nenhuma equipa vai jogar à maluca. Nem mesmo a Sérvia, que precisa de ganhar, não vai jogar de qualquer maneira. Eles jogam sempre para ganhar, mas não acredito que vão ser desequilibrados. Nós também temos de ser equilibrados, manter o foco de querer marcar golos", disse ontem o técnico nacional, que já conta com Bernardo Silva e Nuno Mendes, mas não poderá utilizar Pepe, que foi expulso na Irlanda.

Entrar sem pressão é o lema. A seleção depende só de si e, segundo o selecionador, a "carga emocional" não é problema, já que "não é a primeira vez que os jogadores lidam com este tipo de decisões".

Portugueses e sérvios são duas seleções que se conhecem muito bem. Encontraram-se várias vezes nos últimos anos e Portugal nunca perdeu. Por isso Fernando Santos sabe exatamente o que esperar da equipa comandada por Dragan Stojkovic: "A Sérvia nunca joga de forma diferente, pensa no jogo para ganhar, aposta muito a nível ofensivo, procura situações para fazer o golo. Joga numa linha de três [defesas], laterais projetados, dois médios e três jogadores na frente."

O jogo será num Estádio da Luz esgotado."Estamos todos muito motivados, além de ser o jogo que é, da importância que terá, é um jogo decisivo, a contar para o apuramento para o Campeonato do Mundo, existe um fator extra, vamos ter um estádio cheio em nossa casa. É especial estar num momento decisivo como este com os adeptos perto de nós", avisou Rúben Dias, que estará de volta ao centro da defesa, depois de ter sido poupado no encontro com a Rep. Irlanda por estar em risco de exclusão. Desta vez o jogador do Manchester City não terá a companhia de Pepe e deve fazer dupla com Danilo, que já jogou a central no último encontro.

Já o capitão Cristiano Ronaldo recorreu à redes sociais para mandar uma mensagem de confiança: "É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Qatar 2022!"

Sérvia oferece um milhão de euros aos jogadores

O sérvio Tadic (Ajax) foi à sala de Imprensa dizer que acredita no apuramento. O mesmo disse Milinkovic-Savic, apesar de considerar Portugal como "uma das melhores seleções do mundo". Já o selecionador sérvio, Dragan Stoijkovic, só quer fazer mais um golo do que a seleção portuguesa. "Sabemos que Portugal tem muita vantagem, por duas razões: primeiro porque joga em casa e quer o empate quer a vitória lhe convém. A Sérvia vem apenas com um objetivo: chegar ao Mundial."

E se o conseguir terá um prémio extra de um milhão de euros... prometido pelo presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic: "Vençam e façam as pessoas felizes. Vim cá dizer-vos o quanto eu respeito os vossos esforços. Em acordo com o Governo, vamos dar-vos um prémio adicional, caso ganhem, de um milhão de euros."

