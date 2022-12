Um Enzo "igual" e "fora de série" e um Otamendi a pedir a renovação

Enzo Fernandez com o prémio de melhor jogador jovem do Mundial

Os Campeões do Mundo pela Argentina, Nicolas Otamendi e Enzo Fernández, regressaram ontem aos treinos no Benfica, que prepara a visita ao Sp. Braga, em jogo da 14.ª jornada da I Liga (sexta-feira, às 21.15). Os dois jogadores participaram na sessão matinal orientada por Roger Schmidt e poderão ser opção se o técnico alemão assim o entender. Mas que Enzo podem esperar os benfiquistas? Deslumbrado e com a cabeça fora da Luz até pela agitação do mercado ou focado no Benfica, como garantiu à chegada a Lisboa? José Carlos "espera "um Enzo igual ao que foi até agora", "um fora de série", que "vale cada euro" dos 120 milhões da cláusula de rescisão.

Para o antigo lateral direito do Benfica, apesar dos seus 21 anos, o médio argentino "tem apresentado uma anormal maturidade, quer dentro de campo, onde joga como alguém com muita experiência, quer fora, ao nível da postura, do discurso e no relacionamento com tudo o que o rodeia".

O jovem benfiquista deu nas vistas no Qatar. Começou como suplente, mas acabou titular e distinguido como o Melhor Jovem Jogador do Mundial 2022. Um prémio individual a juntar ao de Campeão Mundial ao lado de Lionel Messi, que fez disparar o valor do seu passe a dias da abertura do mercado de inverno (1 de janeiro).

Rui Costa, presidente do Benfica, garantiu na semana passada que nenhum jogador sairia em janeiro sem ser pela cláusula de rescisão, que, no caso do argentino, é de 120 milhões de euros. Um valor que em novembro parecia impossível alguém bater, e que hoje parece ser alcançável por alguns dos colossos europeus.

O Newcastle, o novo rico da Premier League, acredita que pode lutar pelo título (está em 2.º lugar, embora com mais dois jogos que o Campeão Manchester City) e pensa reforçar-se em toda a linha em janeiro, a começar por Enzo. E segundo a Imprensa inglesa, os sauditas dono do clube já deram um cheque em branco a Jorge Mendes para tratar da transferência. Também o Real Madrid, o Liverpool e o Chelsea já terão perguntado pelo argentino ao Benfica.

José Carlos tem e certeza de que "por vontade do Benfica, Enzo não sai em janeiro", até porque "o discurso do presidente tem sido no sentido de manter os melhores até ao fim da época, no sentido de o clube ser Campeão Nacional e ir longe na Liga dos Campeões". O antigo jogador lembra que o projeto do clube é acima de tudo desportivo: "Para o Enzo sair em janeiro terá de existir acordo de ambas as partes, não chega bater a cláusula. Mas o Enzo vale todos os euros que estão ou vão oferecer por ele. É um fora de série."

Seja qual for o destino, o valor e a data de saída, é preciso ter em conta que o clube da Luz contratou Enzo ao River Plate no último verão. A SAD dos encarnados adquiriu 75% dos direitos económicos do jogador por 10 milhões de euros e o negócio envolveu ainda mais oito milhões em variáveis consoante o cumprimento de jogos do médio no clube da Luz, num investimento total de 18 milhões.

Otamendi quer desfrutar

Nicolas Otamendi fica livre no dia 1 de janeiro. Deve o clube renovar com o defesa central Campeão do Mundo e capitão do Benfica (faz 35 anos em fevereiro) ou abrir as portas para uma saída em grande em junho? "Pela qualidade do jogo que apresenta, pela liderança, pela experiência e pela influência positiva que exerce nos mais novos, será com certeza para renovar", segundo José Carlos. À chegada ontem a Lisboa, o jogador foi questionado sobre a renovação e respondeu que só quer "desfrutar" da condição de Campeão do Mundo e pensar no próximo jogo do Benfica.

E apesar de ter opções de luxo no plantel para o centro da defesa, como António Silva, Morato, Lucas Veríssimo e João Victor, parece impossível que os encarnados deixem um Campeão do Mundo livre.

Para já ambos estão à disposição de Roger Schmidt depois de fazerem história na l Liga, como os primeiros a sagrarem-se Campeões Mundiais jogando no Campeonato português. O sonho de ambos pode ter continuidade ao serviço dos encarnados, que seguem imbatíveis em todas as provas em 2022-23 e com uma confortável almofada de oito pontos de vantagem no comando da I Liga.

Na sexta-feira, a equipa da Luz desloca-se ao terreno do Sp. Braga, na 14.ª jornada, a primeira após a paragem para o Mundial 2022, que consagrou a Argentina de Enzo e Otamendi. E também por isso o jogo na Pedreira ficará na história como o do regresso dos Campeões Mundiais aos relvados nacionais. Até quando? Isso janeiro o dirá.

