Triunfo sobre Vizela abre via verde (ou vermelha) para título do FC Porto

Tem agora a palavra o Sporting. Depois do triunfo de hoje do FC Porto, frente ao Vizela (4-2), o campeão não pode perder domingo, com o Gil Vicente, sob pena de entregar já este domingo o título aos dragões e fazer de Sérgio Conceição campeão pela terceira vez em cinco épocas.

Se os leões venceram, os portistas terão nova oportunidade para chegar ao 30.º título da história na próxima jornada... no Estádio da Luz. O clássico da 33.ª jornada da I Liga está marcado para o próximo sábado (18.00) e com essa boa recordação de já ter festejado um título na Luz em 2010-11, com Villas-Boas.

E se tudo correr mal para o lados do Dragão, ainda há mais uma ficha para gastar, na última jornada, frente ao Estoril e com uma certeza: falta um ponto (ganho pelo FC Porto ou perdido pelo Sporting) para a festa azul e branca sair à rua.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Hoje, num Estádio do Dragão bastante entusiasta e vestido a preceito, a equipa portista entrou forte no jogo e marcou dois golos em sete minutos. O primeiro nasceu de um erro tremendo de Pedro Silva, que deixou a baliza aberta para Evanilson inaugurar o marcador aos 21 minutos. Mesmo de ângulo difícil, o avançado brasileiro meteu a bola na baliza e lançou a festa nas bancadas. Sete minutos depois Taremi, de penálti, aumentou a contagem, naquele que foi a décima grande penalidade marcada a favor dos dragões esta época.

O Vizela nunca deixou de se chegar à frente e com perigo, apesar da prioridade ser conter o poder ofensivo do FC Porto. A estratégia de Àlvaro Pacheco foi recompensada entes do intervalo com um golaço de longa distância de Alex Méndez (36). No regresso dos balneários, os vizelenses causaram frisson no Dragão ao empatar o jogo aos 49 minutos. Nuno Moreira recebeu um passe de Julião, trabalhou sobre Pêpê e rematou para o fundo das redes de Diogo Costa, beneficiando de um desvio de Mbemba... que haveria de se redimir do erro minutos depois. Aos 56 minutos, o central voltou a colocar os dragões em vantagem.

A tranquilidade só chegou com a ajuda de Francisco Conceição. Depois de falhar um golo feito (e oferecido por Wendell), o extremo portista foi para cima do adversário e já dentro da área serviu Taremi para o 4-2 à três tabelas e correu para os braços do pai... que é também o treinador.

Com esta vitória, o FC Porto chega aos 85 pontos e persegue o recorde de pontos num só campeonato, que é de 88 pontos (Benfica 2016-17 e FC Porto 2017-18). Já o Vizela é 14.º (32 pts) e ainda não tem matematicamente garantida a manutenção.

O encontro acabou com os adeptos portistas a cantar "Oh Conceição faz o Porto campeão", mas o treinador do FCPorto evitou falar da possibilidade de festejar já hoje no sofá ou no Estádio da Luz na próxima semana: "Temos de fazer o nosso trabalho. Pés bem assentes no chão e cabeça no lugar. Também Mbemba alinhou pelo mesmo discurso, apenas dizendo que este foi o melhor golo que marcou na carreira e que a equipa portista quer ir vencer à Luz na próxima jornada. Já Taremi disse que "o stress para quem vai está em 1º é maior do que quem está em 2º ou 3º"e por isso este triunfo foi importante.

isaura.almeida@dn.pt