Trincão fechado. Hoje junta-se ao colegas no estágio no Algarve

Francisco Trincão foi ontem apanhado em Lisboa para ultimar a sua transferência para o Sporting, mas só hoje deve ser apresentado oficialmente. Ontem, à TVI, o jogador disse que ainda não era o momento para falar sobre a mudança para Alvalade, mas que falaria aos sportinguistas depois de ser anunciado pelo clube, o que só está previsto para hoje e já depois de se juntar ao grupo de Rúben Amorim no estágio que os leões estão a realizar no Algarve.

Ao que foi possível apurar até ao fecho da nossa edição, o acordo estabelece que o Sporting pague três milhões de euros pelo empréstimo ao Barcelona, ficando obrigado a adquirir 50 % do passe, num total de 10 milhões de euros (a que serão descontados os três milhões), pagos de forma faseada até junho de 2023. Nessa altura, o extremo torna-se leão em definitivo até 2027, ficando os catalães com a possibilidade de recomprar o passe do português, que aos 22 anos vai regressar ao campeonato português, de onde saiu em 2020 do Sp. Braga para o Barcelona.

Natural de Viana do Castelo, Francisco Trincão começou a jogar à bola com o pai... em casa. A porta da cozinha e a porta da rua eram as balizas. Entre elas todo um corredor para dar azo à paixão. Foi nessas brincadeiras que o drible nasceu e obrigou a alguma logística doméstica. Francisco passou a ter uma bola para jogar no exterior e outra de trapos para jogar em casa sem partir tudo, como contou o pai numa reportagem da Next (televisão do Sp. Braga).

Cresceu com liberdade e com a bola sempre colada ao pé esquerdo. Aos quatro anos os pais foram ao Sport Clube Vianense para o inscrever. Só aos cinco poderia ser aceite, mas deixaram-no treinar com a equipa. Adorou e andou um ano ansioso à espera dos cinco anos para poder jogar. Ainda tentou a sorte no FC Porto, mas a experiência nos dragões nem uma época desportiva durou. O motivo ainda hoje é uma espécie de tabú.

Voltou então ao Vianense, e aos 11 anos mudou-se para o Sp. Braga, depois de ter mostrado habilidades num treino de captação. Ir para cima do adversário sem medo começou a ser algo habitual em Trincão - os treinadores chamavam-lhe "abre latas" por desbloquear jogos que não atavam nem desatavam. Foi na formação da Pedreira que cresceu para o futebol. Jogou nos sub-15, sub-17 e na equipa B até ser chamado à equipa principal.

Sem referências futebolísticas na família, Francisco sempre quis ser profissional de futebol. Raramente foi titular nas equipas em que jogou, mas nunca deixou de treinar para isso. A persistência e a resiliência permitiram-lhe estar bem quando foi aposta e mostrar todo o seu potencial. O Europeu de sub-19 em 2019 deu-lhe o palco esperado. Foi o melhor marcador da prova (a par de Jota) ganho pela seleção portuguesa. Nessa altura deu uma entrevista ao Transfermarkt onde revelou ter Cristiano Ronaldo como ídolo, gostar de Neymar e identificar-se, na forma de jogar, com Riyad Mahrez (Manchester City).

Em 2015, depois de se estrear pela equipa B dos bracarenses, frente ao Freamunde, pela mão de Abel Ferreira, então com 16 anos, assinou contrato profissional. Foi o mais jovem jogador a ter um contrato profissional na história do Sp. Braga e também a maior cláusula de rescisão: 30 milhões de euros. Depois alternou os jogos nos juniores e na equipa B até ser chamado ao plantel principal e se estrear a 28 de dezembro de 2018 (diante do V. Setúbal, na Taça da Liga).

Passou a ser representado pelo conterrâneo Jorge Mendes e em 2019 mostrou-se em pleno e chegou a ser eleito pela UEFA como um dos 50 jovens que maior atenção deveriam merecer em 2020... ano em que se mudou para o Barcelona, protagonizando a transferência mais cara da história bracarense (31 milhões de euros). Jogou ao lado de Messi em 42 jogos, mas foi depois emprestado ao Wolverhampton (participou em 30 jogos e marcou três golos) na época passada, que não acionou a opção de compra e o deixou livre para o Sporting.

Rúben Amorim conhece-o bem dos tempos do Sp. Braga e não teve dúvidas em apostar na contratação do jovem para o lugar de Pablo Sarabia, que deixou Alvalade este verão após empréstimo do PSG.

Plata pode render 13 milhões

Gonzalo Plata deixou o Sporting em definitivo, tendo assinado um contrato até 2027 com o Valladolid, da liga espanhola. Os clubes não revelaram oficialmente os valores envolvidos na transferência do internacional equatoriano, que na época passada fez 30 jogos (marcou seis golos e fez cinco assistências) pelo clube espanhol. Mas o negócio pode render 13 milhões de euros aos leões.

Resolvido um dossier dos excedentários, ainda falta encontrar colocação para Renan, Doumbia, Eduardo Henrique, Battaglia, Rafael Camacho, Sporar, Luiz Phellype, Jovane e Tiago Ilori.