Tribunal Central Administrativo do Sul rejeita recurso de FPF sobre castigo de Rúben Amorim

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) rejeitou o recurso da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de anular a suspensão de 15 dias ao treinador do Sporting, Rúben Amorim.

Em 13 de abril, Rúben Amorim tinha sido suspenso por 15 dias, depois de ter sido expulso frente ao Famalicão (1-1), em jogo da 26.ª jornada da I Liga de 2020/21, por "palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem" no final do jogo.

O treinador recorreu para o TAD, que lhe deu razão, apesar de já ter cumprido o castigo, que o afastou dos jogos com o Farense e o Belenenses SAD.

A FPF recorreu da decisão do TAD para o TCAS, que voltou a dar razão ao treinador dos 'leões'.