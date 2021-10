Treinador do Bayern Munique testa positivo à covid-19

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, testou positivo à covid-19. O técnico, recorde-se, tinha sentido uma indisposição e por isso não orientou a equipa do banco no Estádio da Luz, no jogo da Champions que os bávaros venceram o Benfica por 4-0.

Esta quinta-feira, o Bayern Munique emitiu uma nota nas redes sociais do clube a informar que o treinador tinha testado positivo. Na mensagem, os responsáveis do clube alemão informam que Nagelsmann "tem a vacinação completa e viajará num avião ambulância de regresso a Munique separado da equipa, sendo que ficará em isolamento à chegada".